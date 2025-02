Giovani Democratici Calabria: nasce il Manifesto per scuola, lavoro e ambiente

I Giovani Democratici della Calabria hanno ripreso le loro attività politiche, con l’obiettivo di sviluppare idee e progetti per una generazione fin troppo trascurata e spesso contrastata, come succede con l’attuale governo nazionale di centro-destra.

L’evento, svoltosi a Lamezia Terme, ha visto un’ampia partecipazione, con interventi di ragazze e ragazzi provenienti da tutte le province calabresi, alla presenza di dirigenti e rappresentanti istituzionali del Partito Democratico.

I lavori sono stati introdotti dal segretario regionale dei Giovani Democratici, Mario Valente, e conclusi dal senatore e segretario del Partito Democratico della Calabria, Nicola Irto.

“Il ‘Manifesto delle nuove generazioni’ – ha dichiarato Valente , in apertura – conterrà la nostra visione su scuola, università, ingresso nel mondo del lavoro, ambiente e mobilità. Tutti temi che verranno affrontati in dibattiti sui territori. Insieme al Partito Democrat ico calabrese daremo voce alle nuove generazioni, affrontando i temi a loro più vicini e dando loro il giusto spazio di elaborazione e di azione politica.”

“Il ‘Manifesto delle nuove generazioni calabresi’ sarà il punto di partenza – continua il segretario regionale – per una politica che rimetta al centro le esigenze, i sogni e le ambizioni di chi vuole vivere, studiare e lavorare in questa terra, senza essere costretto ad andarsene. Sarà un manifesto concreto, frutto di un confronto vero, di idee e di proposte che partono dal basso.”

“Il PD della Calabria è e sarà sempre la casa di chi crede nella partecipazione, nella giustizia sociale e nella possibilità di una Calabria diversa, più forte e più giusta. Sono orgoglioso di vedere così tanti giovani impegnarsi per questa sfida e voglio garantire loro il pieno sostegno del partito. Non esistono presente e futuro senza giovani e non esiste politica senza ascolto e coinvolgimento. Oggi siamo – conclude Irto – qui per scrivere insieme il futuro della nostra regione.”