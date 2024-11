Giovanni Benedetto sotto contratto fino al 2018

La Viola Basket comunica di avere sottoscritto col coach Giovanni Benedetto il nuovo contratto che lo lega al club neroarancio fino al 30 giugno 2018.

“Si tratta” – ha dichiarato il Presidente Giusva Branca – “della conclusione di un iter fortemente voluto dal nostro club e intrapreso dal gm Gaetano Condello a coronamento di un intento, quello di un robusto prolungamento del rapporto in essere, già dichiarato pubblicamente un paio di mesi addietro. Sottoscrivere un contratto così marcatamente proiettato nel tempo” – prosegue il numero uno della Viola – “rappresenta non solo un dato in forte controtendenza nel panorama nazionale, ma la prova provata che il nostro, cominciato un anno fa, è molto di più di un tentativo di ripartenza del basket calabrese, è molto di più di un progetto genericamente ambizioso e Giovanni Benedetto per noi è molto di più che un coach, è un uomo che ha condiviso da subito valori e ambizioni, percorsi segnati da sudore e sacrifici e desiderio di andare ben oltre la pur alta asticella della professionalità per abbracciare a tutto tondo quel sogno neroarancio al quale tutti ma proprio tutti (dal management ai vari componenti dello staff) ci siamo abbeverati da bimbi, poi, da ragazzi, da giovani uomini e da uomini maturi. Fino al 2018″ – ha concluso Giusva Branca – “il progetto ha il suo custode tecnico e, come dissi un anno fa, Giovanni Benedetto è il migliore custode per il bene più prezioso che abbiamo, la Viola“.

Fonte: http://www.violareggiocalabria.it