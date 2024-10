Il Giro d’Italia del Centenario fa tappa a Reggio Calabria

La Città di Reggio Calabria tra le tappe di partenza dell’edizione del centenario del Giro d’ Italia. La carovana rosa sosterà a Reggio Calabria attrezzando sul Lungomare Italo Falcomatà un grande villaggio interamente dedicato al ciclismo in vista della partenza della sesta tappa del programma di quest’anno, prevista per il prossimo 11 maggio 2017.

La tappa in partenza da Reggio Calabria attraverserà quasi interamente la Calabria tirrenica, con un percorso totale di 207 chilometri, caratterizzati da due lunghe salite, tra cui il primo Gran Premio della Montagna del Giro, ed un percorso lungo la costa fino ai tre “denti” finali per giungere all’arrivo, adatto ai velocisti, alle Terme Luigiane, in provincia di Cosenza.

Complessivamente l’edizione del centenario prevede un totale di 21 spettacolari tappe, coinvolgerà quasi 2000 media, tra siti web, agenzie di stampa, agenzie fotografiche, televisioni e testate giornalistiche locali, nazionali ed internazionali, una community di circa due milioni di persone raggiunte attraverso i social network, per un totale di circa 73 milioni di pagine viste, con un pubblico che coinvolge ben 194 Paesi e le principali emittenti televisive di tutto il mondo che si occuperanno dell’evento.

Sul Lungomare Italo Falcomatà di Reggio Calabria è prevista l’installazione di un grande villaggio allestito dalle squadre che prenderanno parte all’edizione del centenario, con stands dedicati e interattivi, accompagnati da un palco animazione ed area sponsor, in grado di coinvolgere l’enorme afflusso di pubblico di appassionati e curiosi, generando un importante giro d’affari anche per le attività commerciali cittadine. Prima della partenza, prevista intorno alle ore 12:00, si terrà la sfilata del “trofeo senza fine”, la firma dei fogli gara da parte degli atleti, l’incolonnamento su strada e la sfilata per le vie della città. Saranno migliaia i tifosi e gli appassionati che seguiranno la tappa reggina del Giro, generando nella Città dello Stretto anche un importante indotto turistico.

«E’ un traguardo importante per la nostra città – ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Falcomatà – dopo anni di attesa finalmente il Giro d’Italia torna a far tappa a Reggio Calabria nella sua edizione del centenario. Un risultato al quale abbiamo lavorato in questi mesi e che porterà sul territorio una grande ricaduta non solo in termini di immagine e di marketing territoriale, ma anche un concreto indotto sotto il profilo delle presenze e quindi un’occasione di allargamento e di destagionalizzazione dell’offerta turistica per le attività commerciali presenti in città. Reggio Calabria sarà sotto i riflettori mediatici nazionali ed internazionali, rientrando nel circuito più importante di uno degli sport storicamente più amati dagli italiani. E’ una grande occasione per Reggio di mostrarsi al mondo in tutta la sua bellezza. La nostra Città, con il suo straordinario patrimonio paesaggistico, storico e culturale, è certamente uno dei luoghi più belli e caratteristici della nostra Penisola e non solo. Il passaggio del Giro d’Italia – ha concluso il Sindaco – ci offre un’ulteriore opportunità di presentarci come attrattiva turistica in grado di competere con le grandi capitali del Mediterraneo».