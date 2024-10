Giro d’Italia, a Reggio Calabria uno striscione per Scarponi – FOTO

“Chi vive nel cuore di chi resta, non muore mai”. Con uno striscione posizionato sulla facciata del Grande Albergo Miramare, palazzo di pregio della Città di Reggio Calabria, prospiciente il Lungomare Italo Falcomatà, l’Amministrazione comunale reggina ha omaggiato oggi in occasione della partenza della sesta tappa del Giro d’Italia il ciclista Michele Scarponi, campione dell’Astana tragicamente scomparso in un incidente stradale poche settimane fa mentre si allenava proprio per l’avvio della carovana rosa.

«In una splendida giornata di festa abbiamo dedicato un pensiero anche a chi questa gara purtroppo non la correrà – ha spiegato il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà – la città oggi celebra l’apoteosi dei valori sportivi, il Lungomare si è colorato di rosa, la città ha abbracciato la carovana del Giro, migliaia di persone hanno avuto la possibilità di apprezzare le straordinarie bellezze del nostro territorio. E’ stata davvero una splendida giornata, alla quale Reggio ha voluto partecipare ricordando un campione come Michele Scarponi, grande professionista innamorato di questo sport, il cui ricordo rimarrà indelebile nella storia del Giro e del ciclismo mondiale. Questa festa è anche sua».