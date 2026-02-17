City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Giudice Sportivo: ammenda per la Reggina. Le motivazioni

Rimane in diffida Distratto, si aggiunge mister Torrisi

17 Febbraio 2026 - 17:15 | Redazione

Spettacolo Curva Sud

E’ stato certamente lo spettacolo migliore quello offerto dai tifosi amaranto sugli spalti. La bellissima coreografia iniziale e poi il sostegno incessante per tutta la partita alla Reggina. Inevitabilmente per l’accensione dei fumogeni è arrivata, però, l’ammenda da parte del Giudice Sportivo:

Le decisioni del Giudice Sportivo

“Euro 400,00 REGGINA 1914 SSD A R.L. “Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (4 fumogeni ) nel settore loro riservato”.

Rimane in diffida Distratto, si aggiunge mister Torrisi alla quarta ammonizione.

RegginaReggio Calabria Calcio