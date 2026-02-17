Giudice Sportivo: ammenda per la Reggina. Le motivazioni
17 Febbraio 2026 - 17:15 | Redazione
E’ stato certamente lo spettacolo migliore quello offerto dai tifosi amaranto sugli spalti. La bellissima coreografia iniziale e poi il sostegno incessante per tutta la partita alla Reggina. Inevitabilmente per l’accensione dei fumogeni è arrivata, però, l’ammenda da parte del Giudice Sportivo:
Le decisioni del Giudice Sportivo
“Euro 400,00 REGGINA 1914 SSD A R.L. “Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (4 fumogeni ) nel settore loro riservato”.
Rimane in diffida Distratto, si aggiunge mister Torrisi alla quarta ammonizione.