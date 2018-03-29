Giuffrida: ‘Qualcuno ha cercato di mettermi in cattiva luce’

Ha guadagnato con merito titoli di giornali e voti alti. Per Giovanni Giuffrida è un ottimo momento quello che sta vivendo con la maglia della Reggina. L’infortunio è già messo alle spalle, la titolarità è riuscito a guadagnarsela attraverso l’impegno e la determinazione, quelle che poi sono le sue caratteristiche principali e che probabilmente, negli uomini, a questa squadra mancavano. E’ intervenuto a “Reggina Social Club” facendo il punto della situazione, parlando di presente, futuro ed un piccolo accenno al suo complicato inserimento:

“Buon primo tempo quello di Siracusa, se l’arbitro avesse concesso il rigore che era netto, avremmo chiuso il primo tempo in vantaggio. Nella seconda parte gli avversari hanno cambiato modulo e ci hanno messo un po’ in difficoltà, comunque non hanno mai tirato in porta.

Ci attendono cinque partite cruciali a cominciare dalla prossima con il Lecce. Non possiamo fare passi falsi, loro sono forti, noi li dovremo contrastare con grande determinazione.

C’è bisogno dell’aiuto di tutti per raggiungere l’obiettivo, mi auguro che il Granillo torni a riempirsi. All’inizio qualcuno con certe dichiarazioni, ha cercato di mettermi in cattiva luce senza motivo, io ho sofferto molto ma in silenzio, per fortuna la società mi è stata accanto facendomi superare ogni difficoltà”.