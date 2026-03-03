Comune di Reggio senza due assessori: finale di mandato a ranghi ridotti

A Reggio Calabria la Giunta resta incompleta: due assessori ancora mancanti. Tra primarie del 15 marzo e voto del 23-24 maggio, il tempo è ormai finito. Occasione persa per l'amministrazione...e la città

La Giunta del Comune di Reggio Calabria resta ‘monca’. E, a questo punto, rischia di arrivare così fino al voto di maggio.

Il nodo sono, e rimangono, i due assessori mancanti, caselle rimaste vuote dopo le ultime uscite dall’esecutivo (“dimissioni” di Mary Caracciolo e approdo di Falcomatà al Consiglio Regionale) e mai rimpiazzate. Un vuoto che pesa proprio nella fase finale del mandato, quando sul tavolo ci sono dossier delicati e scadenze ravvicinate.

A proposito di Mary Caracciolo, se si doveva defenestrare in tempi record (probabilmente a causa del suo passato nel centrodestra e per la scelta di Falcomatà compiuta senza condivisione con gli alleati) per non provvedere con la sua sostituzione, probabilmente sarebbe stato più sensato lasciarla al suo posto sino alle elezioni di maggio.

Le parole di Battaglia a Live Break

Nei giorni scorsi Mimmo Battaglia, sindaco facente funzioni, è tornato sul tema. E lo ha fatto ai microfoni di CityNow nel corso di Live Break, spiegando il motivo politico che frena ogni scelta.

“Il sindaco Battaglia non si alza la mattina e nomina due assessori, bisogna tenere insieme tutte le anime del centrosinistra. In questi giorni ci confronteremo per capire se le condizioni per completare la Giunta ci sono oppure no”.

Tradotto: il tema non è solo tecnico. È un equilibrio interno. E oggi quell’equilibrio è ancora più fragile, perché il centrosinistra è entrato nella fase delle primarie.

Verso le primarie: due settimane che congelano tutto

La coalizione infatti è totalmente concentrata sulle primarie fissate per domenica 15 marzo. In questo contesto, appare difficile immaginare che Battaglia possa nominare due nuovi assessori proprio adesso.

Una scelta del genere verrebbe letta facilmente come una mossa elettorale. Un tentativo di rafforzare rapporti, costruire sostegno, portare a casa consenso. Non solo tra gli alleati, ma anche agli occhi dell’opinione pubblica.

E su questo punto il ragionamento è lineare, oltre che condivisibile: evitare nomine a ridosso delle primarie è corretto. Avrebbe messo Battaglia in una posizione scomoda, esposto a critiche e sospetti, con il rischio di trasformare un atto amministrativo in un caso politico.

Il vero problema: quelle nomine andavano fatte prima

Il punto, però, è un altro. Perché se oggi la cautela è comprensibile, resta il fatto che i due assessori potevano (e dovevano) essere nominati settimane fa.

Subito dopo il passaggio che ha portato Battaglia a guidare Palazzo San Giorgio come facente funzioni, si poteva chiudere la partita in tempi rapidi, dopo i dovuti dialoghi interni alla coalizione. Senza primarie alle porte. Senza il sospetto di “mosse” elettorali. E soprattutto con un margine temporale utile per lavorare.

Quel tempo, invece, è scivolato via.

Dopo il 15 marzo sarà già quasi aprile

C’è poi un dato di calendario che chiude quasi ogni spazio. Dopo le primarie, si entrerà di fatto nella fase finale. Sarà praticamente aprile. E a quel punto nominare due nuovi assessori rischia di diventare un’operazione senza senso per non dire una scelta tragicomica.

Con le elezioni comunali sono fissate il 24 e 25 maggio, significherebbe poche settimane effettive di attività. Troppo poco per lasciare un’impronta, troppo poco per incidere davvero.

Un’occasione sprecata per la città

Il risultato è che Reggio Calabria arriverà, salvo sorprese, al voto con una Giunta incompleta. E questa non è solo una questione di organigramma.

Con due assessori in più, in questa fase finale, l’amministrazione avrebbe potuto contare su più deleghe presidiate, più presenza politica, più operatività. Un’azione potenzialmente più incisiva, proprio nel momento in cui la città chiede risposte rapide e cantieri da chiudere prima dell’appuntamento con le urne.

Ora il rischio (ormai certezza) è quello di un finale di mandato a ranghi ridotti. E, comunque vada, resta la sensazione di un’occasione persa: per il Comune, e soprattutto per Reggio.