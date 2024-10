Giunta regionale, Orsomarso: ‘Costruiamo una Calabria più giusta’

I primi post sui social dei neo assessori della giunta regionale della Calabria non fanno attendere. Nella tarda serata di ieri, mercoledì 18 marzo, Fausto Orsomarso è stato fra i primi a commentare il suo rientro dalla Cittadella attraverso un lungo post su Facebook:

“Rientrato stasera dalla Cittadella e da domani sarò già al lavoro in Regione al fianco del Presidente. Grazie a tutti per gli auguri calorosi e affettuosi.

È un momento particolare e doloroso in cui moltiplicare gli sforzi. Bisogna continuare a seguire gli indirizzi del Governo e della comunità scientifica. Ho lavorato in queste settimane da casa, studiando come sempre.

Da domani sarò già operativo per riunire tutti i rappresentanti delle categorie produttive della Calabria e i sindacati per programmare quello che serve per il nostro futuro“.