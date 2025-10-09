Reggio, alla Caserma ‘Fava e Garofalo’ il giuramento di 796 Allievi Carabinieri

L’evento, di altissimo valore simbolico e istituzionale, rappresenta il momento in cui gli Allievi Carabinieri indossano per la prima volta gli “Alamari”

Sabato 11 ottobre, alle ore 10.00, nella “Caserma “Fava e Garofalo“, sede della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, avrà luogo la solenne cerimonia del Giuramento degli Allievi Carabinieri del 144° Corso formativo – 1° ciclo, intitolato alla Medaglia d’Oro al Valor Militare ed eroe della Resistenza Carabiniere Lorenzo Gennari.

L’evento, di altissimo valore simbolico e istituzionale, rappresenta il momento in cui gli Allievi Carabinieri indossano per la prima volta gli “Alamari”, emblema distintivo dell’Arma dei Carabinieri, suggellando così l’ingresso ufficiale nella grande famiglia dell’Istituzione.

Alla cerimonia parteciperanno familiari e amici dei 796 Allievi, alla presenza del Comandante delle Scuole dell’Arma dei Carabinieri, Gen. di C.A. Giuseppe La Gala, del Comandante della Legione Allievi Carabinieri, Gen. di D. Marco Lorenzoni nonchè dei vertici della Magistratura e delle massime Autorità militari, religiose e civili locali.