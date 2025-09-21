Autonomia differenziata, Giorno (M5S): ‘Una minaccia per la Calabria’

"La destinazione delle risorse pubbliche deve seguire criteri di perequazione e solidarietà, non di egoismo territoriale" le parole del candidato al Consiglio Regionale

“L’autonomia differenziata voluta dalla destra non è altro che l’ennesimo atto di una strategia che da anni penalizza il Sud e approfondisce il divario tra le regioni italiane”.

Lo afferma con forza Giuseppe Giorno, candidato al Consiglio Regionale della Calabria con il Movimento 5 Stelle.

“Questa riforma – prosegue Giorno – creerà di fatto due Italie: una con servizi di qualità per i cittadini del Nord e un’altra con servizi sempre più scadenti per noi del Sud. È inaccettabile che in Calabria dovremmo accontentarci di un’istruzione di serie B, una sanità di serie B e infrastrutture di serie B”.

Il candidato pentastellato sottolinea come “la destinazione delle risorse pubbliche deve seguire criteri di perequazione e solidarietà, non di egoismo territoriale. I fondi devono andare dove c’è più bisogno, non dove c’è già più ricchezza. L’autonomia differenziata rappresenta invece il trionfo dell’ingiustizia sociale e territoriale”.

"Già oggi la Calabria riceve meno di quanto versi al fisco centrale – continua Giorno – e con l'autonomia differenziata questa situazione peggiorerebbe ulteriormente. I servizi essenziali come sanità, scuola e trasporti subirebbero tagli drammatici, costringendo i cittadini a emigrare o a rinunciare ai propri diritti costituzionali".

Il candidato del Movimento 5 Stelle conclude lanciando un appello: