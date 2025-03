Bovalino-Bagnara, Nucera: ‘Falcomatà trasferisca competenze all’ANAS’

"Servono circa 1,5 miliardi di euro e la Città Metropolitana non ha le risorse per realizzare quest’opera" le parole di Giuseppe Nucera

Giuseppe Nucera, imprenditore e presidente del movimento La Calabria che Vogliamo, nonché ex presidente di Confindustria Reggio Calabria, ha preso parte all’importante incontro tenutosi a Platì sulla strada a scorrimento veloce Bovalino-Bagnara. Un evento che ha segnato un passo significativo nella battaglia per la realizzazione dell’infrastruttura, con la presenza dei sindaci del territorio a conferma della volontà politica di portare avanti il progetto.

“La presenza istituzionale e l’avvio in passato di alcuni lavori iniziali dimostrano che la volontà politica c’è stata. Tuttavia, il nodo cruciale resta il finanziamento. Servono circa 1,5 miliardi di euro e la Città Metropolitana non ha le risorse per realizzare quest’opera”, ha dichiarato Nucera.

Nucera ha sottolineato come questo sia il momento ideale per far acquisire la Bovalino-Bagnara dall’ANAS, affinché possa essere inserita tra le opere di compensazione previste nell’ambito del Ponte sullo Stretto.

“Ci sono miliardi di euro destinati alle infrastrutture accessorie al Ponte. La Bovalino-Bagnara deve rientrare in questo piano. Per questo motivo, chiedo al Comitato dei Sindaci di farsi portavoce di un appello ufficiale al Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, chiedendo un incontro urgente per sensibilizzarlo sulla necessità di questa strada”, ha proseguito l’imprenditore reggino.

Nucera ha poi rivolto un appello diretto al sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, affinché intervenga con determinazione per trasferire la competenza della Bovalino-Bagnara all’ANAS.

“Il sindaco metropolitano deve agire subito. Il trasferimento della competenza all’ANAS è la strada maestra per sbloccare il progetto. Solo così sarà possibile ottenere il finanziamento necessario e far sì che questa infrastruttura diventi realtà. Se Salvini darà seguito alla richiesta dei sindaci e l’ANAS acquisirà il progetto, avremo fatto un enorme passo in avanti. Altrimenti, ogni iniziativa rischia di rimanere fine a sé stessa”, ha concluso Nucera.

L’imprenditore ha infine ringraziato il sindaco di Platì, Sergi, per il suo impegno e ha ribadito la sua volontà di battersi con tutte le forze affinché la Bovalino-Bagnara venga finalmente realizzata.