Dal mal di schiena alla longevità: il medico reggino Sciarrone protagonista al Festival dell’Economia

Il neurochirurgo reggino Giuseppe Sciarrone al Festival dell’Economia di Trento nel panel dedicato a longevità, salute e mal di schiena

Il dott. Giuseppe Sciarrone, medico di origini reggine, è stato tra i protagonisti del Festival dell’Economia di Trento, appuntamento di rilievo nazionale e internazionale organizzato dal Gruppo Il Sole 24 Ore.

La 21ª edizione, andata in scena dal 20 al 24 maggio, ha riunito a Trento economisti, accademici, rappresentanti delle istituzioni, manager, esperti di sanità e protagonisti del dibattito pubblico. Il dottore reggino Sciarrone ha partecipato al panel “Medicina, salute e sanità – L’economia della longevità”, portando il proprio contributo su un tema sempre più centrale: vivere più a lungo, ma soprattutto vivere meglio.

Da Reggio Calabria a Milano: il percorso del dott. Sciarrone

Il dott. Giuseppe J. Sciarrone è neurochirurgo e da anni si occupa di patologie della colonna vertebrale ed è tra i primi specialisti in Europa ad aver adottato la robotica nella chirurgia vertebrale.

Oggi è responsabile del Centro di Chirurgia Vertebrale e Robotica Humanitas San Pio X di Milano, una struttura tra le prime in Italia a dotarsi del robot per gli interventi sulla colonna e la prima in Lombardia.

Un percorso professionale costruito lontano dalla Calabria, ma con radici ben salde a Reggio. E proprio da questa storia arriva una presenza significativa in uno dei luoghi più autorevoli del confronto nazionale su economia, sanità e futuro della società.

Il mal di schiena non è un problema banale

Sciarrone ha posto l’attenzione su un punto spesso sottovalutato: il mal di schiena non può essere liquidato come un semplice fastidio o come un normale segno dell’età.

Si tratta, al contrario, di una condizione che può incidere profondamente sulla qualità della vita. Il dolore cronico alla colonna riduce la mobilità, limita l’attività fisica e può avviare un percorso di progressiva perdita di autonomia.

Il problema, quindi, non riguarda solo la schiena. Riguarda il modo in cui una persona vive, si muove, lavora, partecipa alla vita familiare e sociale.

La spirale della fragilità

Tra i passaggi chiave, il rapporto tra dolore, inattività e invecchiamento.

Secondo l’impostazione illustrata da Sciarrone, il dolore lombare cronico può innescare una vera e propria “spirale della fragilità”. Il paziente si muove meno, perde massa muscolare, diventa più esposto al rischio di cadute e tende progressivamente a isolarsi.

La riduzione dell’autonomia fisica può avere effetti anche sul piano psicologico e sociale. Meno movimento significa meno relazioni, meno indipendenza e, in alcuni casi, maggiore rischio di declino cognitivo.

È qui che il tema della colonna vertebrale si lega direttamente alla longevità. Perché vivere a lungo non basta, se gli anni in più sono segnati da dolore, immobilità e dipendenza dagli altri.

Longevità significa qualità della vita

La longevità in salute passa anche dalla tutela della mobilità, questo il messaggio trasmesso dal dott. Sciarrone.

La colonna vertebrale è un elemento decisivo per l’autonomia della persona. Camminare, muoversi, svolgere attività quotidiane, mantenere una vita sociale: tutto passa anche dalla capacità del corpo di sostenere movimento e funzione.

Per questo il mal di schiena cronico va affrontato in modo tempestivo. Non deve essere normalizzato. Non deve essere ignorato. E non deve essere trattato solo quando la disabilità è già avanzata.

Prevenzione, riabilitazione e tecnologia

L’approccio indicato da Sciarrone guarda a una presa in carico moderna e personalizzata.

La prevenzione resta il primo passo: attività fisica, attenzione alla postura, correzione della sedentarietà e stili di vita adeguati. Nei casi in cui il dolore è già presente, il trattamento conservativo mantiene un ruolo centrale, attraverso fisioterapia, riabilitazione e gestione del dolore.

La chirurgia entra in campo solo quando serve. Nei casi più complessi, la chirurgia vertebrale robotica consente interventi più precisi, meno invasivi e con un recupero funzionale più rapido, sempre dopo una valutazione specialistica approfondita.

Il contributo di Sciarrone al dibattito nazionale

La partecipazione del dott. Giuseppe Sciarrone al Festival dell’Economia di Trento rappresenta anche un riconoscimento per una professionalità reggina che opera oggi in un contesto medico di primo piano.

E nel panel dedicato all’economia della longevità, l’intervento del medico reggino ha spostato l’attenzione su un tema: il mal di schiena come fattore capace di incidere sull’invecchiamento biologico e sociale delle persone.

Non un disturbo secondario, quindi, ma una condizione che può accelerare disabilità, fragilità e perdita di autonomia.

Da qui la necessità di diagnosi precoci, percorsi personalizzati e uso mirato delle tecnologie più avanzate. Perché la longevità non si misura solo negli anni vissuti, ma nella possibilità di restare attivi, autonomi e presenti nella propria vita quotidiana.