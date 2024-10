Giusi Princi saluta il Consiglio Regionale, l’applauso è bipartisan

Consiglio regionale, l’ormai ex vice presidente Giusi Princi saluta Palazzo Campanella. Complice l’elezione all’europarlamento, con un boom di preferenze, Princi dovrà presto lasciare incarico e volare a Bruxelles, dove l’attendono nuove sfide.

La seduta odierna del consiglio regionale ha visto l’applauso tributato da maggioranza e opposizione, testimonianza concreta che il lavoro svolto in questi anni è stato apprezzato da tutta l’assemblea legislativa.

“Con profonda emozione saluto tutti dicendovi grazie. Sono stati anni bellissimi di grande palestra sul piano istituzionale e umano, ringrazio Mancuso per essermi sato sempre vicino ed essere stato sempre una garanzia delle prerogative del Consiglio con equilibrio. Ringrazio il presidente Roberto Occhiuto che mi ha dato fiducia una prima volta nominandomi in Giunta come suo vice, una fiducia che ha confermato insieme al partito Forza Italia che mi ha voluto candidare – unica calabrese – alle Europee. Saluto e ringrazio anche i consiglieri di maggioranza e di opposizione, con cui c’è stata sempre dialettica costruttiva nell’interesse della Calabria. Saluto i colleghi di Giunta con cui si è lavorato sempre all’unanimità. E saluto la stampa e i giornalisti per la grande competenza con cui hanno dato sempre seguito e voce alle mie iniziative”, il saluto di Giusi Princi.

L’ormai ex vice presidente, nel corso del suo intervento di saluto, ha ricordato in modo particolare l’approvazione della legge sui servizi dell’infanzia in Calabria, assicurando come l’impegno proseguirà anche nella nuova veste da eurodeputata. “Chiederò la vostra collaborazione per rivendicare quei diritti a volte negati dall’Europa. Farò squadra con gli eurodeputati calabresi affinché questo possa avvenire ma soprattutto con voi”.

Nei successivi interventi dei consiglieri regionali, sia di maggioranza che di opposizione (come ad esempio i consiglieri Tavernise, Lo Schiavo, il capogruppo Pd Bevacqua e Laghi) il saluto e l’augurio di buon lavoro all’eurodeputata reggina, che tra poche ore sarà di scena a Piazza Duomo assieme a tutta la squadra regionale di Forza Italia per l’evento organizzato per ringraziare tutti gli elettori calabresi.