Olimpiadi invernali, Princi: ‘Studenti calabresi autori delle mascotte alla cerimonia di chiusura’

“In qualità di membro della Commissione per la Cultura e l’Istruzione del Parlamento europeo, domani mattina invierò una lettera al Comitato Olimpico affinché gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Taverna (Catanzaro) — autori delle mascotte Tina e Milo , selezionate in un contest nazionale tra oltre 1.600 proposte — siano ufficialmente invitati alla cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026 , recuperando lo spazio non previsto nella cerimonia di apertura e offrendo loro la giusta attenzione istituzionale”.

A dichiararlo in un post sui suoi canali social l’europarlamentare Giusi Princi, che prosegue:

“Da già donna di scuola conosco il valore educativo della gratificazione: riconoscere la creatività e l’impegno di questi ragazzi significa rafforzare fiducia, motivazione e senso di appartenenza. Coinvolgerli nella cerimonia di chiusura sarebbe quindi anche un modo per dare centralità alla Calabria e all’Italia che sanno offrire contributi di qualità, attraverso la scuola, le idee e il lavoro di squadra: un messaggio importante che affermerebbe in modo concreto che il merito viene visto, incoraggiato e, soprattutto, valorizzato”.