Elezioni, Scopelliti sul candidato del Cdx: ‘Cannizzaro e Princi figure autorevoli’. E su Franco Sarica… – VIDEO

Il dibattito sulla scelta del candidato sindaco del centrodestra per le prossime elezioni comunali a Reggio Calabria entra nel vivo. Giuseppe Scopelliti, ex sindaco della città e presidente della Regione Calabria, ha espresso le sue riflessioni nel corso della trasmissione “Live Break” di CityNow, mettendo in evidenza le sfide che il centrodestra dovrà affrontare nella selezione del proprio candidato.

Scopelliti ha sottolineato l’urgenza di una decisione tempestiva:

“Il tempo stringe e bisogna decidere in fretta. Da tanto tempo auspicavamo che il candidato emergesse da un dialogo e da un confronto sul territorio, approvato anche da Roma.”

Leggi anche

Tuttavia, l’ex sindaco ha lamentato i ritardi che hanno caratterizzato questa fase preparatoria:

“Dopo le elezioni regionali, il nome del candidato è tardato ad arrivare e questo ha generato un certo disorientamento”.

Un chiaro segnale che, per Scopelliti, non è più possibile rimandare la scelta di un candidato capace di rappresentare degnamente il centrodestra nella competizione elettorale che si avvicina rapidamente.

Scopelliti ha sottolineato il cambiamento del panorama politico e la necessità di una politica “autentica e forte”, capace di dare risposte concrete alla città di Reggio Calabria.

“La politica si è trasformata, è cambiata. Forse in meglio, probabilmente, ma c’è una preoccupazione diffusa tra molti che hanno ricoperto ruoli importanti nelle istituzioni. Guardano al Polo Civico, perché ritengono che i partiti siano impreparati a dare una risposta adeguata alla città.”, le sue parole.

Nonostante la criticità del momento, Scopelliti ha voluto anche sottolineare i punti di forza del centrodestra, citando due nomi che potrebbero rappresentare la scelta ideale per la candidatura a sindaco: l’onorevole Francesco Cannizzaro e l’europarlamentare Giusi Princi.

“L’onorevole Cannizzaro e l’europarlamentare Princi sono due figure forti e autorevoli, che senza dubbio potrebbero dare un contributo importante per la città in questa fase.”

Con queste parole, Scopelliti ha elogiato le qualità politiche e professionali dei due esponenti di Forza Italia, riconoscendo il valore del loro impegno in ambito regionale e nazionale.

Allo stesso tempo, l’ex governatore ha anche messo in luce le incertezze che stanno caratterizzando questo percorso:

“Il problema di fondo è che non ci sono idee chiare. E questo crea disagio tra i cittadini, che vorrebbero vedere già in campo il proprio candidato, sentire le sue proposte e vederlo nelle piazze.”

L’ex sindaco ha evidenziato come la mancanza di una decisione chiara e tempestiva possa indebolire la coalizione e allontanare i cittadini dal centrodestra. “Se la politica continua a rimanere nel campo del ‘politichese’, senza risposte concrete, non avrà prospettive. La gente aspetta un candidato che risponda alle vere esigenze della città.”

Con la campagna elettorale che si avvicina e il centrodestra ancora in fase di riflessione, Scopelliti ha lanciato un appello all’unità e alla determinazione:

“La sfida per il futuro di Reggio Calabria è cruciale. Non possiamo permetterci di tardare ulteriormente nella scelta del candidato. Servono decisioni rapide e condivise, con un candidato che sappia guidare la città verso un futuro migliore.”

E su Franco Sarica, il giudizio di Scopelliti è chiaro.