Elezioni Regionali, Princi: ‘Gli elettori calabresi sono già convinti’

“Gli elettori calabresi sono già convinti, perché c’è un entusiasmo dilagante che è fatto da una storia che il presidente, insieme a tutta quanta la giunta ha già scritto, ha già scritto con sudore, con sacrificio perché sono stati quattro anni di tanto lavoro”.

Queste ai microfoni di Citynow le parole dell’eurodeputata Giusy Princi a sostegno del governatore uscente e candidato Roberto Occhiuto.

“Io ho avuto la fortuna – prosegue la Princi – di essere sua vicepresidente e ho visto di quest’uomo, del nostro presidente il rigore, l’intransigenza, la visione e quindi davvero quella Calabria che è riuscito a narrare non solo in Italia ma anche in Europa. Per cui continueremo su quella che è una storia che è stata già scritta con dei programmi che sono fatti di contenuti, che sono fatti di concretezza, e sono fatti e costituiti, e saranno veicolati, dai migliori professionisti, dai migliori amministratori che il nostro segretario regionale Francesco Cannizzaro, insieme al presidente, hanno scelto per comporre le liste di Forza Italia, di Forza Azzurri insieme a tutti quanti i calabresi che vogliono sposare il progetto del rinnovamento, del cambiamento, della modernità. Perchè la Calabria diventa attrattiva come lo sta diventando nel momento in cui noi puntiamo su quello che deve essere la concretezza e puntiamo appunto su questi risultati che abbiamo già narrato”.