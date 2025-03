Giusy Princi guida in Turkmenistan della più ampia delegazione mai inviata dal Parlamento europeo

La più ampia delegazione mai inviata dal Parlamento europeo ad Ashgabat, in Turkmenistan, presieduta dall’eurodeputata Giusi Princi, ha completato con successo la missione: un’intensa settimana di confronto su questioni centrali per i rapporti tra il Parlamento europeo e il paese, come diritti fondamentali, stato di diritto, istruzione, democrazia, cambiamenti climatici e cooperazione internazionale.

“La missione è perfettamente riuscita”, afferma Giusi Princi, Eurodeputata FI-PPE e Presidente della Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con i Paesi dell’Asia centrale.

“È motivo di orgoglio per me – prosegue – presiedere questa importante delegazione. In Turkmenistan sono stati giorni intensi, caratterizzati da strategici incontri bilaterali con le massime autorità governative del paese, con il Parlamento turkmeno, con i Ministeri degli Affari Esteri, della Giustizia, dell’Energia e dell’Istruzione, oltre a confronti con le autorità centrali e locali, organizzazioni della società civile e rappresentanti parlamentari ad Ashgabat. Al ministero degli Esteri, in particolare, il confronto è stato molto costruttivo e ha affrontato temi fondamentali, tra cui lo status di neutralità del Turkmenistan e il suo ruolo chiave da ponte naturale tra Europa e Asia. Durante la missione abbiamo anche visitato la città portuale di Turkmenbashi, per verificare lo stato delle infrastrutture locali e incontrare la comunità accademica del luogo. Inoltre, insieme al collega turkmeno Yusupguly Eshshayev, ho presieduto l’ottava riunione interparlamentare presso il Parlamento del Turkmenistan. È stato un momento davvero importante, con un dialogo molto proficuo su temi cruciali: stato di diritto, ambiente, diritti umani, politiche energetiche, la strategica mediazione diplomatica del Turkmenistan nella crisi afghana e connettività tra i nostri paesi. Un passo concreto verso una cooperazione più solida”.