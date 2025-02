Calabria in Europa, Princi: ‘Lavoro significativo in pochi mesi. A Reggio l’ambasciatore dell’Asia centrale’

“E’ giusto raccontare ciò che abbiamo fatto e ciò che andremo a fare”.

Esordisce così l’on. Giusy Princi, all’interno della segreteria politica di Forza Italia. Insieme all’on. Francesco Cannizzaro, è l’occasione per fare un bilancio sulla due giorni a Bruxelles, all’interno del Parlamento Europeo dove, per la prima volta nella storia, si è promossa la Calabria davanti ad ambasciatori ed eurodeputati.

“Ringrazio il mio presidente Occhiuto perchè l’esperienza in Regione è stata un’importante palestra, umana e lavorativa. La visione di Roberto Occhiuto sta caratterizzando una regione e mi aiuta anche in Europa a raccontare questa Calabria. Una Regione virtuosa e dalle grandi potenzialità. Si è creato un importante triangolo, con un presidente autorevole e competente, abbiamo un Consiglio regionale altrettanto importante e abbiamo un Governo nazionale rappresentato al meglio da Francesco Cannizzaro al quale diciamo grazie per i tanti emendamenti”.

L’eurodeputata reggina fa il bilancio degli otto mesi di lavoro in Parlamento Europeo.

“Sono stati mesi forti e significativi perchè ho la responsabilità di rappresentare moltissimi cittadini. L’evento di Bruxelles è stato un momento di promozione turistica del territorio. Per la prima volta in assoluto il regionalismo in maniera autorevole è entrato in Parlamento Europeo raccontando la Calabria della concretezza attraverso un ponte delle relazioni in Europa. A giugno andremo a tracciare un altro percorso con i rappresentanti dell’Asia centrale. Verrà qui a Reggio l’ambasciatore dell’Asia centrale e sottoscriveremo un accordo con le imprese e con il sistema universitario perchè loro vogliono investire in Calabria”.