Calabria in Europa, il bilancio di Cannizzaro: ‘Credibili anche a Bruxelles. E la sinistra? Solo chiacchiere’

Martedì 4 febbraio, per la prima volta nella storia, la Calabria si è presentata all’interno del Parlamento Europeo. Presso la sede del Coordinamento regionale di Forza Italia Calabria, questa mattina, l’on. Francesco Cannizzaro ha spiegato i risultati ottenuti da Bruxelles.

“Oggi siamo qui per fare un bilancio e per rendere noto gli effetti di questa incredibile ed ennesima iniziativa – spiega l’on. Cannizzaro – In soli 8 mesi Giusy Princi è riuscita con la sua caparbietà e determinazione ad organizzare un evento bellissimo. Vogliamo ringraziare oggi l’intera struttura e intendiamo rilanciare quanto successo qualche giorno fa a Bruxelles. Ribadiamo come ci sia in Forza Italia una grande squadra e una gran voglia di lavorare insieme”.

Cannizzaro inoltre evidenzia gli effetti e le ricadute dell’evento a Bruxelles dopo il cruciale meeting internazionale tenutosi nei giorni scorsi presso la sede del Parlamento Europeo con le autorità di diversi Paesi e critica gli ultimi incontri del centrosinistra.

“Stiamo risvegliando a mio avviso il senso di appartenenza che negli anni si era affievolito per le mancate opportunità per i tanti treni passati che non siamo riusciti a cogliere per colpa di una sinistra autoreferenziale che ha il coraggio oggi di riunirsi in un piccolo teatro della città con 50 persone per tentare di incalzare il Governo sull’alta velocità e sulle infrastrutture. Ricordo che chi ha governato il Ministero delle Infrastrutture in tutti questi anni è stato PD. Ma con quale faccia tosta vi riunite?”.

Cannizzaro si rivolge poi agli elettori del centrodestra.

“I nostri elettori si devono sentire orgogliosi per aver votato Forza Italia e Giusy Princi perchè questa classe dirigente ha instaurato dei rapporti istituzionali che sono alla base di tutto. Oggi la Calabria è credibile, abbiamo portato credibilità a Bruxelles. C’è un cambio di tendenza che ci porterà a grandi risultati. Giusy Princi ha instaurato rapporti di amicizia con europarlamentari e ambasciatori. Ma quanti di loro verranno a Reggio e in Calabria nei prossimi mesi a parlare con le associazioni di categoria? Avvieremo iniziative, laboratori e attività rivolte alle imprese straordinarie che sul territorio ci sono”.