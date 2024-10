Giusy Versace special guest del nuovo videoclip di Daniele Stefani

Giusy torna a calzare le protesi da corsa in carbonio, questa volta con raffigurata Wonder Woman

Esce domani, venerdì 17 maggio, “La Fiducia” il nuovo singolo dell’artista pop Daniele Stefani, grande amico di Giusy Versace, con un featuring d’eccezione: la partecipazione dell’attore e regista Paolo Ruffini e quella della stessa Giusy Versace, in versione atleta.

Con l’Arena Civica di Milano come background, quella che è stata per la Versace la seconda casa di allenamenti dopo lo stadio Dante Merlo di Vigevano, Giusy torna a calzare le protesi da corsa in carbonio, questa volta con raffigurata Wonder Woman, e a correre leggera su quella pista a lei così familiare e piena di ricordi ed emozioni.

“Sono felice di sposare questo progetto – racconta la Versace – perché “Fiducia” è un termine che mi veste perfettamente. Credo che la fiducia, nella vita ed in se stessi, vada alimentata a tutti i livelli e la musica è un grande strumento per diffondere messaggi belli e stimolanti come questo, per ricordare a tutti che nella vita “difficile non vuol dire impossibile”. Il talento e la sensibilità dell’amico Daniele sono noti a tanti e quando mi ha chiesto di prendere parte a questo progetto, non ho esitato un momento, perché io, oltre ad avere fiducia nella vita, ho fiducia in lui e lo accompagnerò con orgoglio in questa sua nuova avventura discografica».

«Questo brano ha un valore speciale per me – illustra Daniele Stefani a proposito del suo singolo – Ha riaperto all’improvviso, un flusso creativo di parole e musica, in un momento molto difficile della mia vita. Un brano intenso, emozionale, che nasce dall’istinto, senza filtri e “ragionamenti”, che spero possa arrivare a chi lo ascolterà con la stessa urgenza con cui è arrivato a me nell’ispirazione.

Un brano che incoraggia a fidarsi, in un momento storico in cui sembra essere sempre più difficile farlo. Non avrei potuto desiderare due “compagni di viaggio “migliori” Due amici e due persone speciali. Ringrazio Paolo Ruffini per questo Featuring, nato da un’affinità emozionale e dalla condivisione di riflessioni sulla vita e sulla fiducia stessa e Giusy, con la quale ho condiviso tanti momenti, per la forza, il coraggio e la fiducia che ogni giorno dimostra, oltre che per questa partecipazione al video».

Il 7 giugno è invece in programma l’uscita dell’omonimo album “La Fiducia” che sarà presentato in anteprima alla stampa il 21 maggio in un mini show-case acustico, nel quale Stefani sarà intervistato da Stefano Fisico (Billboard Italia).