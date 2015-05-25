Gli alunni della scuola Carducci V. Da feltre ‘a scuola di scherma’

Si è concluso nei giorni scorsi, presso l’Istituto Comprensivo “Carducci – V. Da Feltre” di Reggio Calabria, il “Progetto Scherma” che ha visto protagonisti gli alunni delle terze classi della scuola Primaria. L’iniziativa, fortemente voluta dal Dirigente Scolastico Rina Pasqualina Manganaro, attenta a promuovere innumerevoli attività formative per gli allievi, si è avvalsa della collaborazione dell’Accademia della scherma e della presenza degli istruttori Vincenzo Cordova, Alessandro Arnò e Claudio Romeo.

Per le classi coinvolte il risultato è stato veramente esaltante: i ragazzi hanno partecipato all’iniziativa con curiosità ed entusiasmo, imparando i primi rudimenti della scherma. Al termine di questo percorso gli alunni, infatti, hanno avuto modo di cimentarsi negli assalti tipici di questo sport e hanno ricevuto le prime lezioni individuali armati di fioretto e maschere di plastica, dimostrando le loro capacità in un mini-torneo presso la palestra dell’Istituto, alla fine del quale tutti hanno ricevuto un attestato di partecipazione rilasciato dalla stessa Accademia.

“La valenza della scherma nella scuola non sta esclusivamente in un sano esercizio sportivo – ha dichiarato la prof.ssa Manganaro – ma anche negli aspetti di attenzione e concentrazione, nonché di attività logiche, connesse alla sua pratica. Per questi motivi è ottimale che gli alunni vengano coinvolti in attività sportive innovative e formative che consentano loro il pieno sviluppo della personalità”.