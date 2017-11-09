“Ance Reggio Calabria, in ogni sua componente, esprime le proprie congratulazioni per la nomina a procuratore nazionale antimafia di Federico Cafiero de Raho arrivata con voto unanime da parte del CSM. Si tratta di un traguardo di grande prestigio che premia il lavoro attento e rigoroso svolto nel corso di questi anni in un contesto, particolarmente complesso, come quello reggino”.

E’ quanto afferma il presidente di Ance Reggio Calabria, Francesco Siclari, che aggiunge: “L’opera svolta dal dott. de Raho nella nostra città è destinata a lasciare un segno importante e duraturo nel contesto della comune battaglia a difesa della legalità, quale testimonianza tangibile dell’impegno fattivo a favore di un sempre maggiore livello di consapevolezza e senso di responsabilità in seno alla comunità locale. Siamo certi – conclude Siclari – che gli stessi valori ispireranno il nuovo delicato e gravoso incarico alla guida della procura nazionale antimafia, assunto dal dott. de Raho, a cui rinnoviamo i nostri convinti attestati di stima e di riconoscenza”.

Fonte: Ufficio Stampa Ance Reggio Calabria