«I migliori auguri di buon lavoro al neo presidente regionale dell’Anci Calabria Gianluca Callipo, eletto oggi alla guida dell’assemblea regionale dei comuni calabresi». È quanto dichiara il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, delegato nazionale Anci per il Mezzogiorno e le politiche per la Coesione Territoriale.

«In un periodo storico in cui i Municipi rappresentano uno dei pochi baluardi ancora in grado di porsi come interlocutori credibili per le comunità territoriali – ha aggiunto il sindaco Falcomatà – ritengo che i rappresentanti dei Comuni debbano essere considerati un punto di riferimento irrinunciabile quale cartina di tornasole per la programmazione delle politiche dello sviluppo, a livello regionale cosi come in ambito nazionale, ancor più se questi si trovano ad operare in territori complicati come quelli del Meridione e della Calabria. In questo quadro – ha concluso Falcomatà – sono certo che il neo Presidente Gianluca Callipo saprà rappresentare al meglio le istanze dei colleghi sindaci chiamati a cooperare per il rilancio dei nostri territori.

Fonte: Sindaco G. Falcomatà Comunicati Stampa