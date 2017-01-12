Gli studenti ammessi alle Olimpiadi Nazionali di Astronomia

Cento giovani calabresi tutti aspiranti astronomi, al rientro dalle festività natalizie hanno trovato l’ammissione alla seconda fase delle Olimpiadi Italiane di Astronomia.

Giorno 29 Dicembre, infatti, sono stati pubblicati i nominativi dei cinquanta allievi della categoria junior ed altrettanti della categoria senior che, il 13 febbraio 2017 gli Junior e il 14 febbraio 2017 i senior parteciperanno alla gara interregionale, che darà l’accesso alla finale nazionale, che si disputerà dal quattro al sei aprile a Cremona presso il Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate Statale “G. Aselli”.

È stato arduo per la Commissione, presieduta dal prof. Pierluigi Veltri, ordinario di Astrofisica dell’Università della Calabria, dovere scegliere i migliori tra i 1937 allievi provenienti dalle scuole della Calabria.

La sorpresa, anche quest’anno, è arrivata dalle scuole secondarie di primo grado.

Per regolamento internazionale, possono partecipare a questa competizione anche gli allievi che frequentano il terzo anno della scuola secondaria di primo grado. Tra queste si sono distinte per qualità e quantità degli allievi partecipanti le scuole della nostra città e non solo: I.C.S. “Carducci – Da Feltre”, I.C.S. “Telesio – Montalbetti”, I. C.S. “Nosside – Pythagoras”, I.C.S. “Alvaro – Gebbione”, I.C.S “Galluppi – Collodi – Bevacqua”, I.C.S. “Galilei – Pascoli e l’I.C.S “Manzoni” di Catanzaro.

Come si svolgono le gare interregionali

Le gare interregionali, della durata di due ore e mezza, si svolgeranno simultaneamente in tutta Italia e consisteranno in una prova scritta dedicata alla risoluzione di problemi di Astronomia, Astrofisica e Cosmologia elementare.

La prova interregionale, per i residenti nella regione Calabria, si svolgerà nell’Aula Magna del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria.

Come negli anni precedenti, anche per il 2017 la Casa Editrice Zanichelli, sponsor alle Olimpiadi, premierà gli studenti ammessi con libri ad argomento scientifico.

Chi promuove e organizza le Olimpiadi

Le Olimpiadi Italiane di Astronomia sono promosse dal MIUR- Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione e sono affidate alla Società Astronomica Italiana (SAIt) che le organizza in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Astrofisica. La Società Astronomica Italiana è tra i soggetti esterni accreditati per collaborare con il MIUR per la promozione delle eccellenze: le Olimpiadi Italiane di Astronomia sono inserite nell’Albo Nazionale per la “Valorizzazione delle Eccellenze”.

Nel recente protocollo di intesa stipulato tra il MIUR e la SAIt viene istituzionalmente riconosciuto il ruolo del Planetario Provinciale Pythagoras nella didattica e nella divulgazione delle discipline scientifiche, dell’astronomia in particolare.

Crediamo che tutto questo debba essere motivo di orgoglio per le nostre Istituzioni e soprattutto per la Provincia di Reggio Calabria proprietaria della struttura.

La preparazione con il Planetario Provinciale

Il Planetario Provinciale al fine di consentire ai giovani di affrontare la seconda fase delle Olimpiadi Nazionali di Astronomia con serenità ed adeguata preparazione, si rende disponibile ad affiancare i docenti nella delicata fase di preparazione, previa richiesta formale da parte della scuola.

A tal fine sono previsti degli incontri in cui verranno affrontati tutti gli argomenti oggetto della prova.

La partecipazione è gratuita, fatte salve le spese relative al materiale didattico fornito, anche questo solo se richiesto.

Il primo incontro si terrà sabato 14 gennaio alle ore 14.30 presso il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria.

In questa occasione saranno comunicate le successive date degli incontri e le sedi di svolgimento.