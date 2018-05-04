Sabato 5 maggio alle ore 10,00,nei locali dell’Aula Magna del liceo da Vinci di Reggio Calabria,si terrà il seminario dal titolo “Il diritti fondamentali dell’uomo nel nostro territorio”.

A relazionare sarà Filippo Aragona giudice del Tribunale Reggio Calabria. Filippo Aragona, magistrato, nelle funzioni di Giudice del dibattimento penale e di Giudice per le indagini preliminari e per l’udienza preliminare ha celebrato e celebra tutt’oggi numerosissimi maxi processi in materia di criminalità organizzata italiana e transnazionale, con particolare riferimento alla ‘ndrangheta e ad organizzazioni criminali dedite al traffico internazionale di stupefacenti e alla tratta di esseri umani.

È cultore della Materia presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi de L’Aquila, per il triennio accademico 2004-2007, per l’insegnamento di “Devianze e tecnologie educative e di contrasto” nel corso di laurea in Scienze dell’Investigazione. Quale esperto internazionale in materia di criminalità organizzata ha partecipato, su incarico della Commissione Europea, a due peer-review nel 2017 in Macedonia e in Bosnia e, su incarico del CSM, a una missione in Albania nel 2018 per formare i giudici albanesi nel settore del contrasto alla criminalità organizzata.

L’incontro afferma il dirigente Giuseppina Princi, rientra all’interno dei percorsi di Cittadinanza e Costituzione che hanno già visto il liceo avviare virtuosi percorsi con la Procura e con il Tribunale nell’ottica di una crescita responsabile e partecipata degli studenti alla vita civile