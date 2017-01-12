Gli studenti del Piria apprendisti ciceroni al Museo diocesano

Nell’ambito del Progetto di Alternanza Scuola Lavoro “Incontriamoci al Diocesano” gli studenti dell’Istituto Tecnico “Raffaele Piria”, in qualità di apprendisti ciceroni, da gennaio ad aprile proporranno alle scuole visite guidate alle collezioni museali.

Dalle 9 alle 13 nelle mattine dei giorni 18 e 24 gennaio, 1,7,15 e 21 febbraio, 1,7,15,21 e 29 marzo e 4, 12 e18 aprile gli studenti della classe III CT illustreranno alle scolaresche e a quanti vorranno approfittarne le collezioni del Museo diocesano, adiacente alla Cattedrale.

Al termine di un articolato percorso formativo svoltosi in novembre e dicembre, gli studenti, coordinati dal docente Anna Benedetto e dal tutor aziendale Lucia Lojacono, direttore del Museo, hanno appreso contenuti inerenti la nascita di un Museo, temi e aspetti di un progetto museografico, arte e storia delle opere esposte e dei contesti di provenienza, potenziando le proprie capacità linguistiche ed espositive. Al fine di stimolare la creatività finalizzata alla promozione del turismo culturale nella nostra città parte integrante del percorso formativo costituisce, inoltre, la realizzazione di un video documentario nell’ambito di un Laboratorio creativo a cura dei docenti di Storia dell’Arte e del Territorio e degli esperti del settore operanti presso l’Istituto Tecnico “Raffaele Piria”.

L’invito è rivolto, in particolare, alle Scuole Secondarie di primo e secondo grado affinchè colgano l’occasione di una visita guidata offerta con un linguaggio semplificato, ma pertinente, cui sono affidati contenuti accattivanti per sollecitare interesse e curiosità degli studenti delle varie età.

Per informazioni e prenotazioni gruppi si contatti il n° 3387554386.