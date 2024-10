Gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Reggio ringraziano il Sindaco

Gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, desiderano ringraziare il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà per il Suo prezioso e decisivo intervento finalizzato allo sblocco della situazione in Accademia e Riccardo Mauro, vicesindaco città metropolitana per il suo interessamento; un ulteriore ringraziamento va alla “Conferenza Nazionale dei Presidenti delle Consulte delle Accademie Italiane e ISIA”, che ci ha sostenuto supportandoci moralmente e nelle sedi istituzionali nella difesa dei nostri diritti, e, in ultimo ma non per ultimo, al personale della Digos di Reggio Calabria per la preziosa assistenza.

Gli studenti apprendono con soddisfazione dell’avvenuta nomina del Direttore e del membro del C.d.A., e si augurano che si possa di fatto riprendere la regolare attività’ dell’Accademia, ma desiderano sottolineare come soltanto il prossimo immediato futuro potrà confermare o meno questa nuova realtà.

Chiediamo dunque a tutti coloro che ci hanno aiutato fino ad oggi, di continuare a farlo seguendoci e monitorando periodicamente la situazione, perché l’Accademia della nostra città riparta, riconquistando il ruolo che le compete.