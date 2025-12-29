“Angeli con il camice”, il grazie di una famiglia reggina al GOM e al Centro Dialisi San Giorgio

"Siete un’équipe di persone splendide – si legge nel messaggio – grazie per le cure prestate con dedizione e umanità". La storia e la dedica alla madre Pina

“Siete angeli con il camice”. È un messaggio carico di gratitudine e umanità quello rivolto al GOM Reggio Calabria e al Centro Dialisi San Giorgio, da una famiglia che ha vissuto da vicino un percorso difficile, segnato dalla malattia ma anche dalla dedizione del personale sanitario.

Il percorso tra controlli, emergenza e dialisi

La storia inizia con controlli periodici, durante i quali un punto di riferimento costante, professionale e umano, è stato il dottor Marino del reparto di Nefrologia del GOM. Oggi la signora Pina è dializzata.

La situazione si è complicata quando la malattia è degenerata, rendendo necessario il ricorso alla dialisi nel gennaio 2025. È stata una corsa contro il tempo: dall’arrivo al pronto soccorso, subito efficiente, al ricovero d’urgenza nel reparto di Nefrologia e Dialisi, dove il dottor Dario Pazzano ha eseguito un intervento chirurgico fondamentale per salvarle la vita, con il posizionamento del CVC.

Professionalità e umanità nei momenti più difficili

Nel dolore e nella sofferenza che una malattia grave porta con sé, la famiglia racconta di aver incontrato persone attente, disponibili, capaci di rispondere non solo alle esigenze della paziente ma anche alle domande dei familiari, spesso dettate dalla paura.

“Un ringraziamento particolare va al dottor Pazzano e al primario del reparto Dialisi, Dott. Cambareri, per aver evitato un trasferimento immediato in un’altra struttura, dimostrando grande sensibilità umana in una fase delicata anche per la famiglia.

Successivamente è stato programmato un secondo intervento, raro e complesso per una paziente oncologica: la fistola. Grazie al reparto di Chirurgia Vascolare, al dottor Antonino Alberti, alla dottoressa Massara, al blocco operatorio e al laboratorio analisi, tutto si è svolto senza complicazioni.

Dopo circa tre mesi è arrivato il trasferimento al Centro Dialisi San Giorgio di Pellaro”, si legge nella lettera.

Il ringraziamento al Centro Dialisi San Giorgio

“Un applauso e un grazie di cuore a tutti i medici del centro, in particolare al dottor Domenico Cotroneo e al dottor Pietro Finocchiaro, agli infermieri e al personale ausiliario, per il lavoro quotidiano svolto a supporto dei pazienti e delle loro famiglie.

Un ringraziamento anche per l’organizzazione della struttura e per il servizio pulmino, descritto come efficiente e attento, con personale sempre disponibile e gentile”, prosegue la lettera.

Un messaggio che va oltre la sanità

«Siete un’équipe di persone splendide – si legge nel messaggio – grazie per le cure prestate con dedizione e umanità». Parole che raccontano un’esperienza dura, ma anche la forza della relazione tra pazienti, familiari e operatori sanitari.

Alla madre Pina è dedicato un pensiero speciale: “Sei una guerriera silenziosa che lotta per il bene dei tuoi figli e dei tuoi nipoti”.

Infine, un augurio di buona guarigione a tutti i ricoverati durante le festività natalizie, con un pensiero rivolto a chi sta affrontando la malattia in questo periodo dell’anno.