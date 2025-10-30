Reggio, riattivata la MOC presso il presidio Morelli del GOM

Quella che segue è una comunicazione di servizio del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

“Si informa la gentile utenza che da domani, 30 ottobre, presso la U.O.C. di Radiologia del presidio ospedaliero “Morelli” del G..O.M., sarà attivata la nuova MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata). L’acquisto è stato effettuato e collaudato dopo il guasto del precedente macchinario. Pertanto, si comunica che le prenotazioni per tale prestazione sono riaperte. Le prenotazioni si effettuano chiamando al numero unico del CUP Regionale: 0961 789789 o attraverso il Portale web CUP Regionale”.