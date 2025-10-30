Reggio, riattivata la MOC presso il presidio Morelli del GOM
L'acquisto è stato effettuato e collaudato dopo il guasto del precedente macchinario. Info su prenotazioni e recuperi
30 Ottobre 2025 - 08:10 | Comunicato Stampa
Quella che segue è una comunicazione di servizio del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.
“Si informa la gentile utenza che da domani, 30 ottobre, presso la U.O.C. di Radiologia del presidio ospedaliero “Morelli” del G..O.M., sarà attivata la nuova MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata). L’acquisto è stato effettuato e collaudato dopo il guasto del precedente macchinario. Pertanto, si comunica che le prenotazioni per tale prestazione sono riaperte. Le prenotazioni si effettuano chiamando al numero unico del CUP Regionale: 0961 789789 o attraverso il Portale web CUP Regionale”.
“Relativamente ai pazienti già prenotati – prosegue la nota – che non hanno potuto effettuare la prestazione a causa del predetto guasto, si comunica che gli stessi saranno richiamati per il recupero delle liste d’attesa. A tale attività sarà dedicato un giorno a settimana.
Staff Direzione Generale Comunicazione Istituzionale Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria”.