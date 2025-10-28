Reggio, dottoressa investita mentre soccorre un’automobilista sull’A2. Ricoverata al GOM
Scesa dal veicolo nel tentativo di prestare soccorso, è stata investita da un’altra automobile. I medici al lavoro per stabilizzare le sue condizioni
28 Ottobre 2025 - 14:34 | Comunicato Stampa
Si ferma per aiutare un automobilista finito in testacoda sull’autostrada e viene investita.
Una dottoressa in servizio all’ASP di Vibo Valentia, Angela Mirto, è ora ricoverata in terapia intensiva nel Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.
L’incidente è avvenuto ieri sull’autostrada A2, tra lo svincolo di Gallico e quello di Campo Calabro, in provincia di Reggio Calabria. La dottoressa Mirto era in auto insieme alla collega Lidia Idone, oculista, quando si è accorta che l’auto che la precedeva aveva fatto un testacoda. Scesa dal veicolo nel tentativo di prestare soccorso, è stata investita da un’altra automobile.
Soccorsa immediatamente, la dottoressa Mirto è stata trasportata in ambulanza al GOM di Reggio Calabria, dove si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione. I medici stanno lavorando per stabilizzare le sue condizioni e far rientrare il grave trauma cranico riportato. La donna sarebbe tuttora in pericolo di vita.
Fonte: Ansa Calabria