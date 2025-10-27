Incidente sulla A2 tra Catona e Villa: traffico bloccato e code

Code e disagi sulla A2 Autostrada del Mediterraneo dopo un incidente nel tratto Catona–Villa San Giovanni. Sul posto Polizia e mezzi di soccorso

Mattinata di disagi sulla A2 Autostrada del Mediterraneo, dove un incidente stradale sta causando forti rallentamenti e code nel tratto compreso tra Catona e Villa San Giovanni, in direzione nord.

Sul posto sono intervenute immediatamente le pattuglie della Polizia Stradale e i mezzi di soccorso del 118, per gestire la viabilità e prestare assistenza ai coinvolti.

Traffico in tilt verso lo Stretto

L’incidente, avvenuto nel primo mattino, ha provocato il blocco temporaneo della circolazione nella corsia nord, quella che collega Reggio Calabria con lo svincolo di Villa San Giovanni, da cui si accede agli imbarchi per la Sicilia.

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Gli agenti della Polizia Stradale stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.