La comunità medica reggina si stringe attorno alla dott.ssa Mirto: ‘Gesto eroico’

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Reggio Calabria esprime la più profonda stima e commozione per il gesto eroico della dottoressa Angela Mirto, che nella giornata di ieri, insieme alla collega Lidia Idone in macchina con lei, lungo la Strada Statale, ha soccorso un automobilista coinvolto in un grave incidente stradale, mettendo a rischio la propria vita per salvare quella altrui.

Durante le operazioni di soccorso, la dottoressa Mirto è rimasta ferita ed è attualmente ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale GOM, dove i medici stanno lavorando senza sosta per garantirle le migliori cure possibili.

Leggi anche

Le parole dell’Ordine dei Medici

“Il gesto della collega Mirto rappresenta la più alta espressione del giuramento e dei valori che ispirano la nostra professione – afferma il Presidente dell’Ordine dei Medici, dottor Pasquale Veneziano -. In un momento di pericolo, non ha esitato a intervenire per salvare una vita, anteponendo il dovere etico alla propria sicurezza. A nome di tutto l’Ordine, le esprimiamo la nostra profonda riconoscenza e la più sincera vicinanza, augurandole una pronta guarigione”.

Le condizioni della dottoressa

Il direttore del reparto di Anestesia e Rianimazione, dottor Sebastiano Macheda, ha aggiunto:

“Le condizioni della dottoressa sono stabili. È assistita da un’équipe multidisciplinare che sta monitorando costantemente ogni parametro. Tutti noi siamo colpiti dal suo coraggio e dalla sua determinazione, tratti che la contraddistinguono anche nella vita professionale”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il dirigente medico dell’Unità Operativa Complessa TIA, dottor Marco Tescione, che ha infine commentato:

“Conosciamo bene la dottoressa Mirto per la sua competenza e la sua umanità. Il suo gesto non sorprende chi ha avuto modo di lavorare con lei: è la dimostrazione tangibile di cosa significhi essere medico, nella più autentica accezione del termine”.

La vicinanza dell’Ordine

L’Ordine dei Medici e dei Chirurghi di Reggio Calabria si stringe intorno alla famiglia della dottoressa Mirto, ai suoi colleghi e a tutti coloro che, in queste ore, le sono accanto, confidando nel pieno recupero delle sue condizioni di salute.