Gom di Reggio, firmato protocollo umanitario in soccorso del popolo ucraino

Sono tante le richieste di aiuto che provengono da Autorità religiose, Vescovi, Ordinari Militari e Delegati per come aiutare il popolo ucraino che soffre a causa della guerre e grazie all’atto della firma del protocollo umanitario tra Istituto Nazionale Azzurro, L’Ufficio Internazionale degli OO.MM. Sezione Diritti Umani e il GOM – Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, si potrà rispondere concretamente all’accorato appello che Papa Francesco ha fatto in questi giorni cioè aiutare il popolo ucraino ed ogni rifugiato che scappa dalla guerra ad avere cure mediche e assistenza sanitaria gratuita in Italia per tutti.

Nello specifico l’Istituto Nazionale Azzurro su indicazione di casi particolari da parte dell’Ufficio Internazionale degli Ordinariati Militari sosterrà economicamente le spese di vitto e alloggio dei rifugiati e il GOM garantirà le cure mediche essenziali e specifiche. Una bella pagina di solidarietà è stata scritta oggi nella nostra Regione che fa emergere le qualità della nostra terra.