Calabria, online la graduatoria del bando Produzione Integrata: ammessi 153 agricoltori e produttori

Pubblicata la graduatoria definitiva del bando SRA01 per pratiche agricole sostenibil: finanziamenti per oltre 2,3 milioni di euro

È stata pubblicata la graduatoria definitiva dell’Avviso Pubblico relativo all’intervento SRA01 – Produzione Integrata, destinato a promuovere pratiche agricole sostenibili attraverso il sostegno a chi adotta il Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI). La graduatoria è disponibile sul sito www.calabriapsr.it e al link https://www.calabriapsr.it/news/2203-approvazione-graduatoria-definitiva-sra-01-produzione-integrata-avviso-2024.

Un intervento per promuovere agricoltura sostenibile e ambientale

Con l’approvazione delle domande di finanziamento, 153 agricoltori e produttori calabresi sono stati ammessi a beneficiare di un sostegno che prevede un impegno finanziario complessivo di 2.339.816,20 euro per il quadriennio 2024-2027.

Il bando mira a incentivare l’adozione di pratiche agricole che tutelano l’ambiente, promuovendo la sostenibilità, la biodiversità e la sicurezza alimentare. In particolare, gli agricoltori beneficiari si impegnano a seguire le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) che riguardano la difesa fitosanitaria, il controllo delle infestanti e le pratiche agronomiche, tutte finalizzate a ridurre l’uso di pesticidi chimici, a gestire in modo razionale l’impiego di fertilizzanti e a favorire la rotazione delle colture per mantenere la salute del suolo.

“Con la pubblicazione della graduatoria definitiva, la Regione Calabria compie un passo importante verso una agricoltura più verde e sostenibile – commenta l’assessore regionale Gianluca Gallo – . Il nostro impegno è quello di supportare gli agricoltori calabresi in un percorso di transizione ecologica che, da un lato, migliora la qualità della produzione e, dall’altro, preserva le risorse naturali e la biodiversità. Grazie a questo intervento, siamo convinti che la nostra agricoltura possa diventare sempre più competitiva, nel rispetto delle normative europee e con un occhio attento alla salute del nostro territorio”.

Il sostegno finanziario previsto dall’intervento SRA01 offre un aiuto economico per ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU) a favore degli agricoltori che aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI). Il bando si inserisce nel quadro della Programmazione della Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027 e si pone come obiettivo la promozione di tecniche agricole che minimizzano l’impatto ambientale, favorendo al contempo l’equilibrio tra produttività e sostenibilità.

