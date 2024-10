Automobilismo storico, successo per la 18esima edizione del Grand Tour delle Calabrie

L'evento ha visto la partecipazione di 49 equipaggi, provenienti anche da Malta, con tappe in luoghi iconici della Calabria

La tappa finale di Maratea ha segnato la conclusione dell’intensa quattro giorni di automobilismo storico organizzata dalla Scuderia Brutia di Cosenza e dal Club Aremes Lillo Cavallo di Reggio Calabria.

Anno dopo anno, con l’obiettivo di confermare e migliorare il livello delle edizioni precedenti, gli organizzatori del Grand Tour delle Calabrie hanno sperimentato nuove soluzioni, attirando l’interesse dei soci dei club organizzatori e degli appassionati di altre associazioni regionali e nazionali. L’evento, giunto alla sua 18esima edizione e inserito nel Calendario Nazionale ASI come parte del Trofeo Marco Polo, ha visto la partecipazione di 49 equipaggi provenienti da Piemonte, Lombardia, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e perfino da Malta, dando un respiro internazionale alla manifestazione.

Un tour tra le bellezze della Calabria

Partito dalla Base militare Sirio di Lamezia Terme, il tour ha fatto tappa in luoghi iconici della Calabria come Reggio Calabria, dove gli equipaggi hanno visitato i Bronzi di Riace ed esposto i veicoli sul Corso Garibaldi, per poi degustare un ottimo gelato presso la gelateria Trebottoni. Tra le altre tappe, la faggeta del benessere di Gambarie, Scilla e le sue bellezze storiche, Bagnara Calabra, la celebre Tropea e Pizzo Calabro con una sosta al Popilia Resort.

Il tour ha continuato con la visita al borgo di Fiumefreddo Bruzio, seguita dalla scoperta della Cedriera presso l’Opificio Calabria a Santa Maria del Cedro, e si è concluso a Maratea, con una cena nella suggestiva dimora del Santavenere.

Un evento internazionale e apprezzato

Il Grand Tour delle Calabrie è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione dell’MG Car Club Italia e del suo delegato per la Basilicata, Lanfranco Nortano. All’evento hanno partecipato i vertici ASI, tra cui la vicepresidente Agnese Di Matteo, il consigliere federale Nino Auccello e il presidente della Commissione Manifestazione, Dott. Ivo Serio. Durante l’evento, il Presidente ASI, Alberto Scuro, ha portato i suoi saluti, esprimendo affetto per la Calabria.

Gli organizzatori hanno già annunciato che la 19esima edizione, in programma per il 2025, sarà ancora più ricca e raffinata, confermando l’evento come uno dei più importanti nel panorama automobilistico storico a livello globale.