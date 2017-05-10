Grande successo Lucano di ITALICO® a Policoro (MT), il gelato che spacca…ma che unisce creato dai maestri gelatieri Davide Destefano e Gaetano Vincenzi.

Apre i lavori alla due giorni di corso sul gelato artigianale in Basilicata, organizzato da Giuseppe Labattaglia presso la Omniarredi, il maestro Angelo Grasso ed il suo collaboratore Giles Carbone. I due esperti si sono cimentati nella preparazione di ITALICO® alla presenza di un folto numero di partecipanti, che successivamente hanno seguito la prima parte del corso che ha avuto come tema l’uso delle materie prime ed il loro bilanciamento nel gelato artigianale.

Ancora una volta ITALICO® ha sortito l’effetto fortemente voluto dai suoi creatori, ovvero, il concetto di collaborazione tra professionisti veicolato dalla promozione dei prodotti tipici del territorio.

ITALICO® indiscusso gelato dell’anno 2017, ormai filo conduttore del concetto di unione tra professionisti, si fa promotore di iniziative atte alla valorizzazione del gelato artigianale nel Mondo.

Uniti si Vince