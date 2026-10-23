Reggio, inclusione lavorativa e autismo. Eraclini: ‘Amministrazione vicina alle famiglie’

La Quinta Commissione consiliare Politiche Sociali del Comune di Reggio Calabria, presieduta da Giuseppe Eraclini (Forza Italia), ha discusso la mozione presentata dai gruppi di minoranza per l’istituzione di un tavolo interistituzionale dedicato all’inclusione lavorativa delle persone nello spettro autistico, approvandola all’unanimità, con modifiche condivise al testo originario.

I lavori sono stati caratterizzati dall’audizione di due rappresentanti di importanti associazioni impegnate nel settore e dagli interventi dei commissari, che hanno contribuito ad approfondire un tema di grande rilevanza sociale, apportando esperienze, conoscenze e proposte utili a migliorare la formulazione della mozione.

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Sensibilità verso le persone autistiche e le loro famiglie

La Commissione ha dimostrato sensibilità e attenzione verso le persone autistiche e le loro famiglie, nella consapevolezza che il lavoro non rappresenta soltanto una possibilità di autonomia economica, ma anche uno strumento fondamentale di dignità, partecipazione e piena cittadinanza.

Il risultato raggiunto testimonia la volontà condivisa di lavorare affinché Reggio Calabria diventi una città sempre più inclusiva e attenta ai bisogni di tutti, capace di valorizzare le potenzialità di ogni persona e di trasformare la sensibilità istituzionale in azioni concrete, in linea con le indicazioni già espresse dal sindaco Cannizzaro all’inizio del suo mandato.