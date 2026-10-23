Commissione Controllo e Garanzia, Delfino: ‘Presto un nuovo parco all’ex Rione Ceci’
"Saremo vigili per sollecitare la fine dei lavori al più presto" le parole di Delfino
23 Ottobre 2026 - 08:49 | di Redazione
“Vi volevo informare su quanto è accaduto nella Commissione Controllo e Garanzia. Abbiamo parlato di un parco che sta per nascere tra via Sbarre Centrali e Vico Furnari”.
Questo le parole in un post sui canali social del consigliere comunale Demetrio Delfino, che prosegue:
“L’ex Rione Ceci vedrà alla luce un parco urbano attrezzato. I lavori stanno andando avanti e quindi i cittadini, i residenti del quartiere di Sbarre, ma non solo, direi di tutta la quinta circoscrizione, potranno presto usufruire di questo nuovo parco con aree verdi, campi da gioco e quant’altro”.
“È una buona notizia per la città. Saremo vigili – conclude Delfino – per sollecitare la fine dei lavori al più presto”.
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