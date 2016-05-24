Grande successo per ‘The Best or Nothing Cup’: il basket sul chilometro più bello d’Italia – FOTO
Otto categorie, maschili e femminili, e tanti ragazzi in campo sul Lungomare Falcomatà: il torneo 3vs3 apre la stagione cestistica estiva
24 Maggio 2016 - 13:38 | di Federica Geria
Si è da poco concluso con grande successo il torneo di basket “The Best or Nothing Cup” al centro di Reggio Calabria.
Un torneo di 3vs3, organizzato dalla #Ntc Sport Industries di Luca Laganà, insieme alla società basket & minibasket Lumaka, che ha aperto ufficialmente i battenti della stagione cestistica estiva. Otto categorie, quattro maschili e quattro femminili: un evento aperto letteralmente a tutti, tesserati e non.
Il torneo sul Lungomare Falcomatà
“The Best or Nothing Cup” si è svolto nelle giornate di sabato 21 e domenica 22, immerso nel fantastico scenario del Lungomare Falcomatà, dando vita ad un weekend unico ed emozionante.
La manifestazione sportiva è stata un vero e proprio successo per la città, un torneo ricco di sorrisi, abbracci, e colori: blu, rosso, giallo e bianco, queste le sfumature della #NtcArena, sulla quale ragazzi di ogni età hanno giocato a pallacanestro e si sono sfidati nelle varie competizioni.
Il torneo “The Best or Nothing Cup” è stato una grande dimostrazione, la dimostrazione del fatto che quando c’è passione, impegno, unione e dedizione, può nascere qualcosa di sensazionale a Reggio Calabria.
I complimenti vanno a tutta l’organizzazione, in particolare a Luca Laganà che alla fine della manifestazione ha dichiarato: “Piogge torrenziali, bufere di vento, tori a piede libero direi che il mio primo torneo è stato battezzato alla grande! Son felicissimo di aver visto così tanta gente intorno ad un campo di pallacanestro, all’aperto, nella mia città. Chiedo scusa se qualcosa non è andato a modo, ho provato a fare il massimo per rendere questi due giorni una festa della palla a spicchi, ma era pur sempre la mia prima volta e chi mi conosce sa che, per me, migliorare è l’unica cosa che conta. Non saprei cos’altro aggiungere se non un gigantesco grazie a tutti e, come ho già detto prima delle premiazioni, cara Reggio questo è solo l’inizio”
I vincitori delle otto categorie
Qui i vincitori
Open maschile: “I fagiani”
Kevin Pandolfi
Vittorio Soldatesca
Conso Scordino
Fabiano Larizza
Open femminile: “Le Anfore Di Lucione”
Noemi Nucera
Adriana Cutrupi
Alice Rizzica
Elvira Egwoh
U18 maschile: “Esofagodigiunodermoplastica”
Claudio Neri
Domenico Scopelliti
Paolo Marcianò
Filippo Messineo
U18 femminile: “Le Strambate”
Noemi Nucera
Roberta Dattola
Elvira Egwoh
Alice Rizzica
U16 maschile: “Atletici Ma Non Troppo”
Paolo Frascati
Andrea Palamara
Carmine De Tommaso
Antonino Gulli’
U16 Femminile: “Non Ci Chiamiamo”
Noemi Nucera
Ashley Egwoh
Roberta Dattola
Alice Rizzica
U14 Maschile: “Black One”
Christian Mammone
Paolo Marciano’
Cristian Artuso
Alessandro Lepapi
U14 Femminile: “Jara”
Annalisa Scordino
Ashley Egwoh
Renata Giordano
Johsepine Faraci
PH: Daniela De Paula e Fortunato Serranò
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie