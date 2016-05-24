Grande successo per ‘The Best or Nothing Cup’: il basket sul chilometro più bello d’Italia – FOTO

Si è da poco concluso con grande successo il torneo di basket “The Best or Nothing Cup” al centro di Reggio Calabria.

Un torneo di 3vs3, organizzato dalla #Ntc Sport Industries di Luca Laganà, insieme alla società basket & minibasket Lumaka, che ha aperto ufficialmente i battenti della stagione cestistica estiva. Otto categorie, quattro maschili e quattro femminili: un evento aperto letteralmente a tutti, tesserati e non.

Il torneo sul Lungomare Falcomatà

“The Best or Nothing Cup” si è svolto nelle giornate di sabato 21 e domenica 22, immerso nel fantastico scenario del Lungomare Falcomatà, dando vita ad un weekend unico ed emozionante.

La manifestazione sportiva è stata un vero e proprio successo per la città, un torneo ricco di sorrisi, abbracci, e colori: blu, rosso, giallo e bianco, queste le sfumature della #NtcArena, sulla quale ragazzi di ogni età hanno giocato a pallacanestro e si sono sfidati nelle varie competizioni.

Il torneo “The Best or Nothing Cup” è stato una grande dimostrazione, la dimostrazione del fatto che quando c’è passione, impegno, unione e dedizione, può nascere qualcosa di sensazionale a Reggio Calabria.

I complimenti vanno a tutta l’organizzazione, in particolare a Luca Laganà che alla fine della manifestazione ha dichiarato: “Piogge torrenziali, bufere di vento, tori a piede libero direi che il mio primo torneo è stato battezzato alla grande! Son felicissimo di aver visto così tanta gente intorno ad un campo di pallacanestro, all’aperto, nella mia città. Chiedo scusa se qualcosa non è andato a modo, ho provato a fare il massimo per rendere questi due giorni una festa della palla a spicchi, ma era pur sempre la mia prima volta e chi mi conosce sa che, per me, migliorare è l’unica cosa che conta. Non saprei cos’altro aggiungere se non un gigantesco grazie a tutti e, come ho già detto prima delle premiazioni, cara Reggio questo è solo l’inizio”

I vincitori delle otto categorie

Qui i vincitori

Open maschile: “I fagiani”

Kevin Pandolfi

Vittorio Soldatesca

Conso Scordino

Fabiano Larizza

Open femminile: “Le Anfore Di Lucione”

Noemi Nucera

Adriana Cutrupi

Alice Rizzica

Elvira Egwoh

U18 maschile: “Esofagodigiunodermoplastica”

Claudio Neri

Domenico Scopelliti

Paolo Marcianò

Filippo Messineo

U18 femminile: “Le Strambate”

Noemi Nucera

Roberta Dattola

Elvira Egwoh

Alice Rizzica

U16 maschile: “Atletici Ma Non Troppo”

Paolo Frascati

Andrea Palamara

Carmine De Tommaso

Antonino Gulli’

U16 Femminile: “Non Ci Chiamiamo”

Noemi Nucera

Ashley Egwoh

Roberta Dattola

Alice Rizzica

U14 Maschile: “Black One”

Christian Mammone

Paolo Marciano’

Cristian Artuso

Alessandro Lepapi

U14 Femminile: “Jara”

Annalisa Scordino

Ashley Egwoh

Renata Giordano

Johsepine Faraci

PH: Daniela De Paula e Fortunato Serranò