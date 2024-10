Reggina, l’assessore Muraca: “Tribuna Est pronta per l’esordio. Lette gravi bugie”

La Reggina, e tutti i tifosi amaranto, potranno contare sulla Tribuna Est sin dall’esordio casalingo. Denis e compagni ospiteranno la Cavese il 1 settembre, per quella data i nuovi seggiolini saranno posizionati e la Tribuna aperta al pubblico.

Qualche dubbio rimane sulla quantità di seggiolini montati sul totale complessivo, ma i lavori procedono a ritmo spedito (proseguiranno anche nel fine settimana) e c’è ottimismo riguardo una Gradinata quasi completamente ‘a nuovo’ per il debutto casalingo.

Ai microfoni di CityNow, l’assessore Giovanni Muraca fa il punto della situazione.

“Con grande sacrificio e impegno siamo riusciti a mantenere la parola rispetto a quanto comunicato nei mesi scorsi. Buona parte dei seggiolini verranno montati per la prima partita casalinga. L’intenzione della ditta è riuscire a completarla già per la gara con la Cavese ma non possiamo dare certezze in merito.

Sappiamo cosa significa la Reggina per tutti i tifosi amaranto, per la città. Abbiamo lavorato avendo in mente le esigenze dei tanti tifosi, era doveroso ridare loro la Tribuna Est per la ‘prima’ in campionato.

Un ringraziamento particolare va al settore diretto da Giuseppe Barreca e al Rup, hanno gestito gare e atti in tempi celeri”, le parole di Muraca.