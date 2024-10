Reggina, iniziati lavori sulla Tribuna Est: la possibile data di apertura

Iniziati oggi i lavori nella Gradinata del Granillo, tempi non brevi per l'arrivo dei nuovi seggiolini. Le possibili date di riapertura

Corsa contro il tempo. Sono iniziati oggi i lavori all’Oreste Granillo riguardanti lo smontaggio dei seggiolini della Tribuna Est. Per questa settimana i turni e gli operai impiegati saranno ridotti, da lunedi 5 agosto invece l’attività di smontaggio si intensificherà.

Il mese di agosto complica i piani riguardo la consegna dei nuovi seggiolini. Secondo quanto appreso da CityNow, i seggiolini arriveranno a Reggio Calabria tra venerdi 23 e sabato 24 agosto, ad una settimana dall’esordio casalingo previsto il 1 settembre contro la Cavese.

Quando sarà possibile rivedere la Gradinata aperta ai tifosi amaranto? Se la consegna verrà effettivamente realizzata nell’ultimo fine settimana di agosto, è (quasi) impossibile pensare ad una Tribuna Est aperta il 1 settembre per Reggina-Cavese.

L’intenzione della Omsi, la ditta che si è aggiudicata i lavori, è quella di procedere il più spedito possibile ma non si potrà forzare eccessivamente i tempi.

Più probabile, ma si rimane sempre nel campo delle ipotesi, pensare ad una riapertura per Reggina-Bisceglie dell’8 settembre. Sembra invece essere ‘al sicuro’ la Tribuna Est per il derby tra Reggina e Vibonese in programma il 22 settembre: salvo clamorosi ritardi per quella data i tifosi amaranto potranno nuovamente contare sulla Gradinata.