Il nuovo look del Granillo. Intervento radicale anche sul manto erboso

Un impatto bellissimo. Anche la Curva Sud, cuore pulsante del tifo amaranto, ha ripreso vita e colore grazie all’installazione dei nuovi seggiolini. E poi quel simbolo che ne identifica la storia del club amaranto, un logo che il presidente Luca Gallo ha rivoluto e collocato in ogni angolo della sede, del centro sportivo S. Agata, dello Store.

L’Amministrazione Comunale aveva parlato di una sorpresa per i tifosi, oggi il posizionamento delle nuove sedute, rende chiara l’immagine in quel settore, collocato esattamente dalla parte opposta rispetto alla Curva nord, dove invece si evidenzia l’immagine di S. Giorgio, patrono della città, che uccide il drago.

Nel frattempo si è provveduto anche al rifacimento del manto erboso, in questo momento apparentemente non al meglio delle condizioni, semplicemente perchè finalmente si è provveduto ad intervenire in maniera radicale su quella gramigna che negli anni è stata sempre presente sul rettangolo di gioco. Forse per il match di Coppa Italia il prato non si presenterà come un biliardo, ma dovrebbe essere in perfette condizioni per la prima in casa di campionato contro il Pescara.

Con la speranza che presto si avrà la possibilità di entrare all’interno dell’Oreste Granillo, sarà possibile poi apprezzare i lavori di riqualificazione di spogliatoi, sanitari e sala stampa, sala antidoping, sostituzione dei vetri antisfondamento che recitano il rettangolo di gioco, oltre alle panchine che ospiteranno le due squadre.