Al Granillo vince… l’entusiasmo. Il risultato della partita. In gol tre ex Reggina

Un mix di campioni del passato in campo, tanti lampi di classe soprattutto dai piedi di Totti e Cozza, calciatori ancora in forma come Perrotta, Tacchinardi, Fiore, Pizarro, Di Livio, Amoruso, Di Michele e Bianchi, in grande spolvero anche Brienza e poi tanto, tanto divertimento e una lunga girandola di sostituzioni per dare a tutti la possibilità di poter scendere in campo. Il primo gol della partita è dell’ex Reggina Simone Perrotta, splendidamente servito dal compagno di squadra ai tempi della Roma Francesco Totti. Giocatori in maglia bianca in vantaggio. La prima parte si chiude con il risultato di 1-0, tantissimi i gol falliti anche in maniera clamorosa, situazioni che però aumentano comunque il divertimento e lo spettacolo in campo.

La classe di Totti prevale su tutto e tutti e con un assist al bacio in piena area di rigore, trova Rolando Bianchi che firma di testa il raddoppio, 2-0 per i bianchi. Un altro ex Reggina in gol, è Di Michele che accorcia per i calciatori con la maglia nera, 2-1. Si mette in mostra anche Taibi che manda in angolo una conclusione del solito Totti diretta sotto l’incrocio. Applausi per l’ex portiere amaranto protagonista di altre grandissime parate.

E sul ribaltamento di fronte, dopo una grande azione, Trezeguet trova la rete del 2-2. E’ questo il risultato finale, con tre ex Reggina in gol sulle quattro reti totali. Si chiude con gli shoot-out a completamento dello spettacolo. Taibi superlativo con le parate decisive sul cucchiaio di Totti e poi su Brienza. Decisivi i gol di Cozza e Brienza.