Operazione Nostalgia: spettacolo al Granillo. Torna la Gradinata. Calcio d’inizio di Baggio – FOTO

Un clima di festa, tanti campioni in campo ed un entusiasmo incredibile sugli spalti. Operazione Nostalgia ha riportato la gente allo stadio in gran numero e dopo due anni si è rivista anche la Gradinata nuovamente riaperta al pubblico. Perfetta l’illuminazione e manto erboso in ottime condizioni. Roberto Baggio ha dato il calcio d’inizio, campione senza tempo e standing ovation ripetuta dopo l’uscita dal rettangolo di gioco.