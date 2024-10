Granillo, la Reggina vuole certezze sui seggiolini della Gradinata

Resta da definire il cronoprogramma relativo la sostituzione dei seggiolini della Tribuna Est cosi come previsto dalla normativa criteri infrastrutturali Serie C 2019/20. Confidiamo nel lavoro dell’amministrazione comunale affinchè il settore possa essere fruibile per la prima gara ufficiale“.

La Reggina sta per aprire la sua campagna abbonamenti con l’incertezza di un settore, quello di Gradinata, che sarà sotto posto al rifacimento dei seggiolini, così come impongono alcune prescrizioni sugli stadi, imposte dalla Lega Pro. Vi è un progetto nel quale è concepita la nuova disposizione e quindi con eventuali posti agli abbonati facilmente assegnabili, ma tutto dipenderà dalla durata dell’intervento.

La società confida nell’impegno dell’amministrazione comunale e diversi sono stati gli incontri tra le parti alla ricerca di soluzioni che possano risolvere la problematica entro i tempi stabiliti. Allo stesso tempo, per ammissione del delegato Giovanni Latella, ci sono procedure burocratiche che vanno rispettate e per le quali diventa complicato fare delle previsioni.

Lo scorso anno per la famosa questione dei “bulloni” la squadra è stata costretta ad emigrare altrove per giocare le partite interne. La questione attuale è ovviamente diversa, nessun dubbio sul fatto che la Reggina giochi regolarmente al Granillo da subito le gare casalinghe, ma con l’interrogativo del settore di Tribuna Est.

