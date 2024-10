Reggina, Taibi: ‘Queste le strategie. Il mio pensiero su Guarna, Baclet, De Falco’

Iscrizione al prossimo campionato, il bando della Città Metropolitana per il S. Agata riguardo la nuova concessione a partire dal gennaio del 2021, l’inaugurazione della nuova sede, la presentazione del tecnico Mimmo Toscano ed il mercato. Tanto, tantissimo lavoro per la Reggina con una macchina organizzativa che si muove da tempo ed ha operato in queste settimane senza sosta.

Le attenzioni dei tifosi, chiaramente, sono rivolte soprattutto alle questioni tecniche, quindi attesa per l’ufficializzazione dell’allenatore e composizione della squadra. Le idee, gli obiettivi, le ambizioni sono ai più conosciute, i nomi si susseguono sia per le operazioni in entrata come quelle in uscita. E’ intervenuto a Radio Gamma No Stop il DS Taibi, questi alcuni passaggi della sua intervista, partendo dalla composizione dell’organico:

“La squadra ha concluso il campionato al quinto posto senza penalizzazioni, questo significa che all’interno del suo organico c’erano giocatori validi. In 14 sono andati via, ma altri 13-14 sono sotto contratto anche se qualcuno di questi sarà ceduto.

Leggi anche

Oggi ci stiamo muovendo alla ricerca di un portiere e Guarna oltre ad essere una bravissima persona è anche un ottimo portiere e poi vogliamo rinforzare la difesa in maniera sostanziosa, visti i risultati dell’ultima stagione.

Il mercato dello scorso gennaio? Dico che è troppo poco il periodo di cinque mesi per giudicare dei calciatori, di sicuro ci aspettavamo qualcosa di più da De Falco e Baclet. Dico pure che nessuno è indispensabile

Vorrei lavorare sempre con un presidente come Luca Gallo, che ti mette nelle condizioni di operare con massima serenità“.

Leggi anche