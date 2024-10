Questione Granillo. C’è una soluzione più rapida illustrata dal sindaco Falcomatà

Ci sono notizie interessanti riguardo il rifacimento dei seggiolini della Tribuna Est (Gradinata). A comunicarlo è il sindaco di Reggio Giuseppe Falcomatà, in occasione dell’inaugurazione della sede Reggina: “Abbiamo la fortuna di avere una società nostra di manutenzione e quindi questo ci consente di saltare la parte riguardante la gara di appalto, affidandola direttamente alla Castore.

Ci sarà un grande risparmio di tempo e più forza lavoro avremo, più veloci saremo. L’obiettivo è quello di essere pronti per l’inizio del campionato e potremmo prevedere anche una eventuale apertura parziale del settore per la Coppa Italia, sempre che ci autorizzino ed in base a come procederanno i lavori. La campagna abbonamenti dipenderà da quello che deciderà la Reggina con la quale ci interfacciamo continuamente. Ovvero se aprire sin da subito la sottoscrizione con l’assegnazione dei posti o aspettare la conclusione e quindi la consegna dei lavori”.

