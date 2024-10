Grassani: ‘Sarà un Consiglio Federale importante, spiego perchè’

Una parte dell’intervista rilasciata al Corriere del Mezzogiorno e ripresa da tuttobari.com dall’avvocato dei galletti ed esperto di diritto sportivo Mattia Grassani: “Sarà un Consiglio di centrale importanza per il futuro perché verranno stabilite le linee guida in caso in cui si possa giocare, che si giochi a scartamento ridotto, o che invece non si scenda in campo. Il presidente Gravina e tutti i componenti individueranno, a scanso di equivoci, delle priorità. Solo se ci fossero oggettive condizioni di impraticabilità, Gravina farebbe ampio ricorso ai suoi poteri straordinari”.

