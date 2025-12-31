Gratta e Vinci fortunato: colpo da 50mila euro nel reggino
Nella provincia di Reggio, nell'ultimo anno, si è registrato un leggero aumento della spesa dedicata al settore del gioco
31 Dicembre 2025 - 14:29 | Comunicato Stampa
Calabria a segno con il Gratta e Vinci “Tombola Super”: Negli ultimi giorni, come riportato da Agipronews, a Varapodio, in provincia di Reggio Calabria, è stato centrato un colpo da 50.000 euro presso l’esercizio commerciale situato in via Virdia snc.
Il settore del gioco in Calabria
Il settore del gioco in Calabria si trova in una fase di stabilità sostanziale nei punti vendita attivi. Secondo i dati elaborati da Agipronews, nel 2024, la spesa (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) è rimasta ai livelli dell’anno precedente, pari a circa 450 milioni di euro.
Crescita per le lotterie istantanee
A crescere, invece, sono le lotterie istantanee, che hanno visto un incremento del 7,7%, passando dai 77 milioni di euro del 2023 agli 83 milioni di euro nel 2024.
Andamento del settore a Reggio Calabria
Leggero aumento anche nella spesa nei punti vendita della provincia di Reggio Calabria: nell’ultimo anno è stata raggiunta la quota di 145 milioni di euro, in aumento del 3,5% rispetto ai 140 milioni dell’anno precedente.