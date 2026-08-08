Grave incidente stradale sulla SS106, un morto e tre feriti

Nel sinistro ha perso la vita il conducente della Fiat Panda, mentre tre persone sono rimaste ferite

I Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, Distaccamento di Soverato, sono intervenuti sulla SS106, in prossimità dello svincolo per la località Pietragrande, per un grave incidente stradale che ha coinvolto una Fiat Panda, un’Audi e una motocicletta.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato finalizzato alla messa in sicurezza dello scenario incidentale e al soccorso delle persone coinvolte. In collaborazione con il personale sanitario del SUEM 118, i feriti sono stati immobilizzati e affidati alle cure dei sanitari, che hanno provveduto al successivo trasferimento presso una struttura ospedaliera.

I Vigili del Fuoco hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’area interessata dall’incidente.

Per consentire le operazioni di soccorso e i successivi adempimenti, il tratto di SS106 interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni di marcia.

Sul posto presente i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e per i rilievi finalizzati alla ricostruzione della dinamica dell’incidente.